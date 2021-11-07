أسعار الذهب اليوم الأحد 7-11-2021 في مصر

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أسعار الذهب
أسعار الذهب
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سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق السابع من نوفمبر 2021، استقرارا لثاني يوم تواليا، نتيجة إلى ثبات آخر تعاملات البورصة العالمية مساء أمس عند 1819 دولار للأوقية.

 

أسعار الذهب اليوم

 

وترصد بوابة الفجر الإلكتروني لمتابعيها الكرام أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 7-11-2021 في السطور التالية:

 

أسعار الذهب عيار 24

 

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 526 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 18

 

وحققت أسعار الذهب عيار 18 نحو 677 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 21

 

بلغت أسعار الذهب عيار 21 نحو 790 جنيها.

 

أسعار الذهب عيار 24

 

ووصل أسعار الذهب عيار 24 إلى 902 جنيها.

 

أسعار الذهب وسبيكة الذهب والجنيه

 

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 3950 جنيه، وسجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6370 جنيها.

 

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