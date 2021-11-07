استئناف محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي

صرح البنك المركزي التونسي أن تونس استأنفت المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ بعد أن تم تعليق المفاوضات في يوليو.

البنك أضاف أن استئناف المحادثات يأتي بعد طلب رسمي من رئيسة الوزراء نجلاء بودن وأن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه مروان العباسي مؤخرا لبحث الإصلاحات الاقتصادية والدعم الدولي.

يُذكر أن تأثير جائحة فيروس كورونا أدى إلى ارتفاع الضغط على جهود تونس لتمويل إنفاق ميزانيتها وسداد ديونها، مما أدى إلى تعزيز احتمال حدوث أزمة في ماليتها العامة.

وكانت قد توقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي حول الحزمة، التي تستند إلى إصلاحات اقتصادية مؤلمة ولا تحظى بتأييد شعبي، في 25 يوليو عندما أقال سعيد الحكومة وعلق عمل البرلمان وتولى السلطة التنفيذية.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي السماح لهؤلاء المانحين بتقديم مساعداتهم المالية.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت تونس منذ أيام ارتفاع نسبة التضخم إلى 6.3% في شهر أكتوبر بعد استقرارها عند 6.2% في شهري أغسطس وسبتمبر، حسب المعهد الوطني للإحصاء.

وأضاف المعهد أن الارتفاع يعود إلى زيادة في أسعار الملابس والأحذية وأسعار مواد خدمات التعليم.