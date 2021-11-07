نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن مبنى النقابة العامة الجديد

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من أربع بنود بشأن مبنى نقابة المحامين الجديد.

وأوضح أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى المكاتبات المتبادلة بيننا وبين رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة ــ بخصوص مشروع إنشاء مبنى للنقابة العامة للمحامين التي تولينا رئاستها في 19/3/2021.

وتابع: نظرًا لأن الشركة المشار إليها لم تستوف حتى اليوم ما طلبناه منها أكثر من مرة لإمكان استلام المبنى، وهو سرعة إصدار شهادة المطابقة من الحي وإدخال المرافق للمبنى حتى يكون المبنى صالحًا للإشغال والاستخدام، وعندئذ تتمكن اللجنة الفنية للنقابة من استلام كافة الأعمال، حيث أن النقابة لا تستطيع دخول المبنى أو تجربة أي أعمال واختبارها دون دخول المرافق اللازمة ودون شهادة المطابقة، وقد تم عرض ما تم من خطوات على مجلس النقابة بجلسة 7/9/2021 فأقر ما تم اتخاذه.

وواصل: وإذ لم يتم للآن تسليمنا شهادة المطابقة التي لا غنى عنها، وإدخال المرافق من ماء وكهرباء وغاز، الأمر الذي يحول بين النقابة وبين الاستفادة بالمبنى الجديد الذى استأدت عنه الشركة من النقابة مبالغ هائلة زادت على مائة وخمسين مليون جنيه، وحيث أن النقابة تضار ضررًا بالغًا عن كل يوم تأخير فى تسليم المبنى صالحًا لها.