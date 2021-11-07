ننشر شروط كفالة طفل يتيم من وزارة التضامن

تدعو وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة نيفين القباج، الأسر البديلة الكافلة إلى التوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابع لها محل إقامتها لاستخراج بطاقة الأسر البديلة التي تكفل أطفال، فى إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتسهيل إجراءات كفالة الأطفال كريمي النسب في أسر "شبه طبيعية" لتوفر لهم بيئة أسرية توليها الاهتمام والرعاية، وتماشيًا مع سياسة الدولة في تطبيق سياسة الشمول المالي.

وتشمل الإجراءات ملء نموذج استخراج بطاقة الأسر البديلة الجديد المُسجل عليه بياناتها الأساسية تأمينًا لهم و"لأطفالهم"، والذي يتم بموجبه تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية بدلا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.

* وتنشر "الفجر" شروط الكفالة من وزارة التضامن الاجتماعي وهي كالاتي:-

- أن يحمل الطفل نفس ديانة الأسرة.

- أن يكون الزوجان مصريان من الأساس.

- يتوافر في الزوجان النضج والأهلية وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي عليهم.

- أن يكون مر على زواجهما 3 سنوات.

- ألا يقل سن كليهما عن 25 عاما ولا يزيد على 60 عاما.

- يجوز للمطلقات والأرامل ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن 30 سنة كفالة طفل يتيم في حالة صلاحهن.

- أن يكون مقر الأسرة آمن وصالح لحياة كريمة.

- ألا يزيد عدد الأطفال داخل الأسرة عن طفلين ويمكن الكفالة بعد أن يصلا لمرحلة النضوج والاعتماد على النفس.

- أن يكون دخل الأسرة كافي لتيسير احتياجاتهم واحتياجات الطفل.

- على الأسرة البديلة تقبل فكرة عودة الطفل لأسرته الأصلية أو نقله إلى بيت بديل أو مؤسسة اجتماعية خصوصا إذا كان ذلك في مصلحة الطفل.

- لا بد أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

- لا يجوز للأسرة البديلة السفر إلى خارج مصر بصحبة الطفل إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي.

ويمكن للأشخاص كفالة الطفل من خلال اتباع عدد من الخطوات وهي:

* كما نستعرض خطوات كفالة الطفل اليتيم إلكترونيا:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

- اختيار مبادرة اكفل يتيم في بيتك.

- املأ البيانات المطلوبة كبيانات الأم البديلة ومنها الاسم والحالة الاجتماعية والديانة والمرحلة التعليمية والمهنة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

- إذا كانت الأم البديلة تحمل جنسية أخرى بالإضافة للمصرية فإنه لا بد من إدخال بيانات الجنسية ورقم جواز السفر.

- لا بد من وضع بيانات السكن داخل مصر بشكل دقيق ومنها المحافظة والمركز والحي ولا بد من توضيح إن كانت الأسرة مقيمة خارج مصر.

- وفي الخطوة الأخيرة يتم إدخال بيانات الطفل كنوعه وعمره ثم إرسال الطلب.



