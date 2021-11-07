40.75 مليار دولار فائض تجارة الصين مع أمريكا في أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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بلغ فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة 40.75 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضا من 42 مليار دولار في سبتمبر.


وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ الفائض 320.67 مليار دولار، حسب ما نشرت "رويترز" استنادا إلى بيانات الجمارك الصينية.


كانت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قد تعهدت في أكتوبر باستثناء بعض الواردات الصينية من الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها في اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أُبرم في ظل إدارة دونالد ترمب.

 

 

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