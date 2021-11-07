اعفاء مرموش من الانضمام للمنتخب والاكتفاء ب 25 لاعبًا
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قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني بعد التنسيق مع نادي شتوتجارت الألماني اتاحة الفرصة أمام لاعب النادي والمنتخب الوطني عمر مرموش للخضوع لبرنامجه العلاجي واعفاءه من الانضمام إلى معسكر المنتخب الحالي على أمل أن يتماثل اللاعب للشفاء في أسرع وقت.
كما قرر الجهاز الفني الاكتفاء ب 25 لاعبا في صفوف المعسكر الذي بدأ اليوم استعدادًا لمباراتي انجولا والجابون ضمن الجولتين الاخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.