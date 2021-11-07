لطفي لبيب يعلن اعتزاله الفن نهائيا بسبب ظروفه الصحية

لطفي لبيب، تنتهي مسيرة العديد من النجوم والفنانين بمواقف صعبة، فمنهم من يمنعه المرض من استكمال مسيرته، وآخرون ينهون مسيرتهم لأسباب أسرية أو شخصية.

لطفي لبيب

وكشف الفنان الكوميدي لطفي لبيب قراره اعتزال العمل الفني نهائيا، بسبب ظروفه ومشاكله الصحية، التي يعاني منها منذ سنوات قليلة وأبعدته عن الفن وغاب عن الأضواء.

الفنان لطفي لبيب

وأعلن لطفي لبيب خبر اعتزاله الفن نهائيا، خلال تكريمه يوم أمس السبت، في أكاديمية الفنون المصرية وأشار إلى أن إصابته بجلطة في المخ تركت أثرا على جسده، ولم يعد قادرا على ممارسة المهنة.

اعتزال لطفي لبيب

وودع لطفي لبيب جمهوره خلال تكريمه، في أجواء حزينة، قائلًا: "الجمهور واحشني جدا وأنا بخير وبصحة كويسة ولكني مقدرش أمثل.. دي إرادة ربنا لإني أصبت بجلطة أثرت على جنبي الشمال.. ومش بقدر أقف على رجلي".

تكريم لطفي لبيب

وقررت وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم خلال الحفل، النجم لطفي لبيب في قاعة نهاد صليحة بأكاديمية الفنون أمس، ليفاجئ الجمهور بقراره.

عودة لطفي لبيب

وأعرب النجم لطفي لبيب عن أمنياته بالعودة إلى الفن واسترداد عافيته من أجل الوقوف على خشبة المسرح ويقدم شخصية شايلوك في مسرحية "تاجر البندقية"، وهو ما يتمناه.

لطفي لبيب وأشرف عبدالباقي

وظهر لطفي لبيب في آخر ظهور له مع الفنان أشرف عبدالباقي، من خلال حسابه الشخصي عبر موقع انستجرام، وعلق عليها: "نورنا إمبارح في التصوير عمنا لطفي لبيب وكان من أحلى الأيام".

لطفي لبيب ووسام "نجمة سيناء"

وقال الفنان لطفي لبيب إنه حصل على وسام "نجمة سيناء"، لافتا إلى أنه "سيظل يفتخر بهذا الوسام لآخر يوم في عمره"، مشيرا إلى أنه يشاهد الأعمال الدرامية التي تعرض حاليا عبر شاشة التلفزيون، وأنه يعشق الفن وسيظل متابعا له حتى لو أن حالته الصحية لن تجعله قادرا على التمثيل.