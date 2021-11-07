أسعار الدولار اليوم الأحد 7-11-2021 في البنوك

أسعار الدولار، توجد العديد من الموضوعات المهمة التي تشغل اهتمام الكثيرين في مصر، والعديد من الدول، وعلى رأسها أسعار الدولار ومواد البناء والفواكه والخضروات وغيرها.

وترصد بوابة الفجر الإلكترونية اليوم الأحد 7-11-2021 أسعار الدولار لمتابعيها الكرام في السطور التالية:

أسعار الدولار اليوم في البنوك

سجلت أسعار الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه استقرار في مستهل التعاملات مع عدم وجود تغيير خلا الثلاثة أسابيع الماضية على مستوى البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ متوسط أسعار الدولار أمام الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في المصرف المتحد "بنك مصر والبنك الأهلي"

سجلت أسعار الدولار 15.64 جنيها للشراء و15.74 جنيها للبيع.

أسعار الدولار اليوم في بننك الإسكندرية

بلغت أسعار الدولار نحو 15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في بنك فيصل الاسلامي

15.65 جنيها للشراء و15.75 جنيها للبيع.

أسعار الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني والبنك المصري لتنمية الصادرات.

وسجلت أسعار الدولار أعلي سعر مقابل الدولار نحو 15.67 جنيها للشراء و15.76 جنيها.