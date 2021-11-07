كوريا تستثمر 1.18 مليار دولار في تقنيات تخزين الكربون بحلول 2030

أعلنت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية أن البلاد ستستثمر 1.4 تريليون وون "1.18 مليار دولار" لتطوير تقنيات التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، بحلول 2030، في خطوة لتحقيق هدف حياد الكربون.



وتعهدت كوريا الجنوبية بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 40 في المائة عن مستويات 2018 بحلول 2030، في إطار هدفها الأوسع للتخلص من انبعاثات الكربون بحلول 2050. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أمس، عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أن البلاد تعتزم استثمار نحو تريليون وون في تطوير تقنيات تخزين الكربون، ونحو 400 مليار وون في استكشاف وتأمين مواقع التخزين، ونحو 120 مليار وون للمشاركة في المشاريع الدولية ذات الصلة.



ويشير مصطلح التقاط وتخزين الكربون CCS إلى طريقة لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المنشآت الصناعية وتخزينها إلى الأبد تحت الأرض، وهي تقنية أساسية لتحقيق هدف الحياد الكربوني.



وتعمل كوريا الجنوبية من أجل تأمين مواقع التخزين، وأظهر بحث أجري على مدار ستة أشهر أن المناطق القريبة من مدينة "جونسان" الغربية وجزيرة "أولونج" الشرقية تعد واعدة، ويمكنهما معا تخزين نحو 730 طنا من الكربون، كما يمكن عزل ما يصل إلى 1.16 مليار طن من الكربون حال قيام الدولة بتطوير التقنيات ذات الصلة.

وأظهرت بيانات أخيرا، أن أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية نمت بأسرع معدل لها منذ ما يقرب من عقد في تشرين الأول (أكتوبر)، بسبب تأثير القاعدة المنخفض في العام الماضي وارتفاع أسعار النفط، ما يؤكد زيادة الضغوط التضخمية وسط التعافي الاقتصادي.

وارتفعت أسعار المستهلك 3.2 في المائة في تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بالعام الذي سبقه، متسارعة من زيادة 2.5 في المائة على أساس سنوي في أيلول (سبتمبر)، وفقا للبيانات التي جمعها مكتب الإحصاء الكوري. مقارنة بالشهر الذي سبقه، ارتفع تضخم المستهلك 0.1 في المائة.

