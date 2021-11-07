قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي بوفد الجامعة العربية

عربي ودولي
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
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أفاد التلفزيون السوداني، اليوم الأحد، بأن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي بوفد الجامعة العربية. 

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.

وقد اعتقلت قوة عسكرية، تتشكل من عدة أفرع عسكرية، عددا من الوزراء في حكومة حمدوك، من بينهم وزير الإعلام حمزة بلول ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ ووزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى شخصيات سياسية وحزبية وأعضاء مدنيين في المجلس السيادي.

وذكرت أسرة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، أن قوة عسكرية اعتقلت المستشار فيصل محمد صالح بعد اقتحام منزله.

وترددت أنباء عن انتشار إغلاق طرق وجسور في الخرطوم، كما تم فصل المناطق الرئيسية في العاصمة السودانية عن بعضها البعض.

الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان التلفزيون السوداني أمين الجامعة العربية
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