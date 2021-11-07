جومانا مراد: فخورة باختياري سفيرة بمستشفي بهية واستمد القوة من المحاربات

قالت النجمة جومانا مراد عن مستشفي بهية إنه مكان رائع وما يقدمه من خدمات متميزة ومعاملة حسنة للمرضي، وكنت سعيدة بما رأيته هناك واتمني ان تكون مستشفي بهية موجودة في كل مكان في العالم العربي.

و اضافت جومانا خلال لقاءها مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، نحن نتعلم الصمود من المرضي وقامت بتوزيع الهدايا علي المرضي ومساعدتهم وتبادلت الحديث معهم.

وقامت جومانا بدور المذيعة خلال الزيارة وقامت باجراء العديد من اللقاءات مع المحاربات لمرض السرطان.

واكدت جومانا إنه ا سعيدة باختيارها سفيرة بمستشفي بهية وشعرت بالفخر وبالمسئولية وإنه ا تستمد القوة من اللقاء معهم وزيارتهم.