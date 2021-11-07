حالة الطقس غدا الاثنين 8-11-2021 ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، توقعات حالة الطقس غدا الاثنين الموافق 8-11-2021، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب البلاد، أثناء النهار، لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

توقعات حالة الطقس غدا



وأضافت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس غدا أنَّه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر



بالنسبة لـ حالة الطقس غدا في البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1 و1.5 متر، وتكون حركة الرياح شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين 1.5 إلى 2 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا في مصر



وكشفت الهيئة المختصة بكل ما يخص الطقس في مصر، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين 8-11-2021، وهي كما يلي:

القاهرة 29 19

الإسكندرية 27 19

وادي النطرون 27 20

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 27 19

بلطيم 27 20

مطروح 25 20

السلوم 25 19

سيوة 27 14

بورسعيد 27 21

دمياط 28 21

الزقازيق 29 19

المنصورة 29 18

الإسماعيلية 29 18

السويس 28 21

العريش 28 19

رفح 28 18

رأس سدر 29 21

نخل 28 12

نويبع 30 22

طابا 28 20

كاترين 27 14

الطور 28 21

شرم الشيخ 30 22

الغردقة 31 20

مرسى علم 30 21

الفيوم 30 16

بني سويف 30 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 16

سوهاج 32 17

قنا 33 19

الأقصر 34 20

أسوان 35 20

إدفو 35 20

أبو سمبل 35 19

الوادي الجديد 33 16

شلاتين 30 19

أبو رماد 29 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 27 22