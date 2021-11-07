تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط



ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 21 سفينة للحاويات والبضائع العامة و3205 شاحنات خلال ال` 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز الإعلامي للهيئة - في بيان له اليوم /الأحد/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17290 طنا، تشمل 4600 طن رمل، 5050 طن فوسفات، 1000 طن داي أمونيوم، 4050 طن أسمنت، 1600 طن يوريا، و990 طن نترات أمونيوم، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44911 طنا، تشمل 11192 طن قمح، 1184 طن خشب زان، 25000 طن ذرة، 2400 طن كسب عباد، 4883 طن خردة، و802 رأس ماشية بإجمالي وزن 252 طنا.

وأشار إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 633 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والمغرب والهند وماليزيا ومالطا وسلوفينيا وانجلترا، بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 161 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1417 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 130062 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 121351 طنا.