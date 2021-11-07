ننشر تفاصيل ورابط التقديم لوظائف المعلمين في المدرسة المصرية الدولية

قامت المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد، بالإعلان عن حاجتها لمعلمين للعمل بالمرحلة الابتدائية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على أن تكون التخصصات التعليمية المطلوبة، هي (اللغة الإنجليزية - العلوم - الرياضيات).

وسنستعرض لكم متابعي موقع الإلكتروني، خلال السطور التالية، تفاصيل إعلان الوظائف المطلوبة للعمل داخل المدرسة المصرية الدولية الحكومية وهي على النحو التالي:

وظائف معلمين بالمدرسة المصرية الدولية الحكومية



ووضعت المدرسة المصرية الدولية الكومية بالشيخ زايد عدد من الشروط التي تتمثل في التالي وفقا لبيانها:

- أن يكون المتقدم من العاملين في وزارة التربية والتعليم.

- إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.

- إجادة التعامل مع الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم.

المدرسة المصرية الدولية

أما عن الإجراءات المتبعة في التقديم لوظائف المعلمين في المدرسة المصرية الدولية الحكومية، كما يلي:

- التقدم عن طريق إرسال نسختين من صحيفة البيانات التفصيلية، إحداهما باللغة العربية والأخرى بالإنجليزية ومرفق بها صورة حديثة وصحيفة أحوال إلكترونية مختومة من الإدارة التعليمية، على البريد الإلكتروني: [email protected].

خطة المدرسة المصرية الدولية الحكومية للعام الدراسي الجديد



وفي سياق متصل، أعلنت في وقت سابق، وحدة المدرسة المصرية الدولية بفرع الشيخ زايد في بيان لها، خطتها التعليمية للعام الدراسي الجديد 2021/2022، موضحة أنّه سيتم تكثيف جميع الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشددت على جميع الطلاب والمعلمين بالالتزام بتنفيذ التعليمات التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الخطة الزمنية للدراسة، حيث بدأت الصفوف pyp 2 – pyp 3 الدراسة من يوم الأحد الموافق 12/9/2021، أما الصفوف من pyp 4 إلى DP 2 فبدأت من يوم الأحد الموافق 19/9/2021.

ونوهت المدرسة المصرية الدولية الحكومية، بأنّ الحضور بالمدرسة يوما دراسيا كاملا، اعتبارا من الساعة 7.30 صباحا إلى الساعة 3 عصرا، وذلك لجميع المراحل التعليمية.