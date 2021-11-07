غرفة أم القيوين تشارك في منتدى الأعمال الإماراتي – الأندونيسي

شارك أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في منتدى الأعمال الإماراتي – الأندونيسي الذي أقيم مؤخرا في دبي.

تضمنت مشاركة أعضاء الغرفة لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال والمستثمرين ورؤساء ومدراء الشركات من الجانبين والإطلاع على مجالات التعاون في العديد من القطاعات التي تشكل ركائز أساسية ضمن خطط التطوير في البلدين منها القطاع الصناعي والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا، إلى جانب قطاعات الزراعة البنية التحتية والأغذية وغيرها من القطاعات الحيوية.

و مثل غرفة تجارة وصناعة أم القيوين في المنتدى عائشة راشد ليتيم عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، وعبدالله بن حامد عضو مجلس إدارة الغرفة، وحميد عبدالله بن حامد عضو لجنة رواد الأعمال في الغرفة.

و حضر أعضاء الغرفة اللقاء الذي جمع وزارة التجارة الخارجية للبلدين واتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة وغرفة إندونيسيا وتم من خلاله عرض أهم مجالات التعاون الإقتصادي بين الطرفين.

والتقط أعضاء غرفة أم القيوين صورة تذكارية مع فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا الذي شهد إطلاق منتدى الأعمال الإماراتي الإندونيسي.