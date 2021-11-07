تعرفي على أسرع خطوات لوضع المكياج

قد تضطر الكثير من الفتيات لوضع المكياج بشكل يومي، لذا تحرص الكثيرات منهن على وضع المكياج بخطوات سريعة خاصة إذا كانت تضطر للذهاب للعمل في الصباح المبكر.



تقول خبيرة التجميل نغم زلابية، الخطوة الأولى هي تغطية وجهك بواقي من الشمس أو الـ sunscreen، وذلك بغض النظر عن عدد منتجات المكياج التي تدعي أنها تحتوي أيضًا على عامل حماية من الشمس، أما الخطوة التالية يمكنك وصفها بالخلطة السرية لهذا الروتين، حيث أن الهايلايتر يعطي وجهك القليل من اللمعان، ويمكنك استخدامه فقط لإبراز أجزاء معينة من وجهك.

sunscreen



وأضافت بعد ذلك، يمكنك استخدام التنت أو المرطب الملون المفضل لديك على وجهي باستخدام أطراف أصابعك، وامزجيها بالفرشاة مرة أخرى.

تدليك الوجه بأطراف الأصابع



كما يمكنك في هذه الخطوة توزيع الكونسيلر حول عينيك لإخفاء الهالات السوداء الموجودة حولها، وكذلك التجاعيد الموجودة في منطقة العين.

إخفاء الهالات السوداء



وتعتبر أسرع وأسهل طريقة لتطبيق البلاشر هي باستخدام عصا أحمر الخدود، من خلال توزيعه على عظام وجنتيك، ثم امزجيه، ويستغرق الأمر ثانيتين، وهي اللحظة التي ينبض فيها مكياجك بالحياة حقًا.

طبيق البلاشر هي باستخدام العصا

بعد ذلك، حان وقت مكياج العين، ويمكنك تخطي ظلال العيون، إذا لم يكن لديكِ الوقت الكافي لذلك، وبالنسبة للكثير من الفتيات فالأمر كله يتعلق بالرموش، وكحل العيون البسيط للغاية لجعلها تبرز جمالك.

الأيلاينر مع ماسكارا لإبراز العين



وأوضحت الأيلاينر مع ماسكارا رائعة، هو الطريقة المثالية لإبراز عينيكِ، إذا لم يكن لديك وقت على الإطلاق لوضع مكياج كامل، يمكنك الاكتفاء بهذين الأمرين فقط، وستحصلين على إطلالة مثالية، وهذا يقودنا إلى الخطوة الأخيرة وهي مكياج الشفاه. إذا كنت تفضلين الإطلالات السهلة للغاية، فقط قم بترطيب شفتيك، وضعي لمسة من اللمعان عليها "جلوس".