أرسنال يواصل صحوته ويفوز على واتفورد بالدوري الإنجليزي

واصل إيفرتون وضيفه توتنهام هوتسبير نزيف النقاط ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعادلا دون أهداف اليوم الأحد في المرحلة الحادية عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز أرسنال على ضيفه واتفورد 1 / صفر، وتعادل ليدز يونايتد مع ضيفه ليستر سيتي 1 / 1.

وبقي توتنهام، الذي حقق انتصارين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالبطولة مقابل 5 هزائم وتعادل وحيد، في المركز التاسع برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام إيفرتون، صاحب المركز الحادي عشر.

وخلال المباراة الأولى للإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام الجديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عجز الفريق اللندني عن هز الشباك مع مضيفه، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار جميع الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليكتفي كل منهما بحصد نقطة وحيدة.

ولعب إيفرتون بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، عقب طرد لاعبه ماسون هولجات. من جانبه، واصل أرسنال صحوته في البطولة، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، عقب تغلبه 1 / صفر على ضيفه واتفورد.

وارتفع رصيد أرسنال إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد واتفورد عند 10 نقاط في المركز السابع عشر. ويدين أرسنال بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه إيميل سميث روي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 56، معوضا ركلة الجزاء التي أضاعها زميله بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة 36.

وأنهى واتفورد المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد يوراي كوتشكا لاعب واتفورد في الدقيقة 89 لحصوله على الإنذار الثاني. واكتفى ليستر سيتي بالتعادل 1 / 1 مع مضيفه ليدز يونايتد. ورفع ليستر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني عشر، متفوقا بفارق نقطة على ليدز، صاحب المركز الخامس عشر.

وبادر رافينيا بالتسجيل لمصلحة ليدز في الدقيقة 26، قبل أن يتعادل هارفي بارنيس سريعا لليستر بعدها بدقيقتين. وعلى ملعب (جوديسون بارك)، اتسمت مباراة إيفرتون وتوتنهام بالحذر في الدقائق الأولى، قبل أن تأتي المبادرة من جانب إيفرتون في الدقيقة الخامسة، عبر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء عن طريق سيموس كولمان، ذهبت لأحضان الفرنسي هوجو لوريس، حارس مرمى توتنهام. وكاد مايكل كين أن يفتتح التسجيل لإيفرتون في الدقيقة الثامنة، بعدما تابع ركلة حرة من الناحية اليسرى، نفذت عرضية، ليسدد ضربة رأس لكنها لم تكن متقنة لتعلو العارضة بقليل.

بمرور الوقت، حاول توتنهام مبادلة إيفرتون الهجمات، وقاد لوكاس مورا هجمة عنترية في الدقيقة 17، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب حتى وصل بها لمنطقة الجزاء، لكنه سدد في الدفاع. وطالب لاعبو توتنهام بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 19، بعدما لمست الكرة يد أحد مدافعي إيفرتون داخل منطقة جزاء فريقه، لكن حكم اللقاء أشار لاستمرار اللعب.

أسرع توتنهام من إيقاعه، وسدد إيمرسون ضربة رأس من متابعة لعرضية من سيرخو ريجيليون، لكنه وضع الكرة أعلى العارضة في الدقيقة 24.

سرعان ما عادت المباراة للهدوء من جديد، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يقود ديماراي جراي هجمة لإيفرتون في الدقيقة 39، حيث انطلق بالكرة حتى وصل لمنطقة الجزاء، قبل أن يسقط على الأرض، فيما أشار الحكم لاستمرار اللعب.