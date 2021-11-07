غدًا.. انطلاق "أسبوع النفط الأفريقي" فى دبي بمشاركة كبرى شركات الطاقة العالمية

ينطلق غدًا "أسبوع النفط الأفريقي" أكبر معرض للنفط والغاز في قارة إفريقيا والذي يترقبه قطاع النفط باهتمام واسع وسط حضور رفيع المستوى من قطاع الطاقة.

ويعقد المؤتمر لأول مرة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويستمر حتى 11 نوفمبر الجار بمشاركة كبيرة من الحكومات الافريقية والشركات الكبرى من داخل الدولة ومن افريقيا.

ويجمع الأسبوع أهم المعنيين في قطاع التنقيب عن النفط والإنتاج إضافة إلى أبرز صناع القرار وكبار المسؤولين حيث يوفر فرصًا هائلة لعقد الصفقات الكبرى والشراكات الجديدة التي ستحدد مستقبل قطاع النفط والغاز في إفريقيا والتحول الذي يشهده قطاع الطاقة والسياسات والقوانين واللوائح في السوق والاقتصاد الأخضر والممارسات المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات /ESG/ في قطاع النفط واستكشاف وتطوير وانتاج النفط والغاز من الحقول البرية ودور التحول الرقمي والتكنولوجيا في مزيج الطاقة المستقبلي في إفريقيا والفرص والتحديات التي يشهدها هذا القطاع في مرحلة ما بعد الجائحة والوصول إلى طاقة نظيفة وتنافسية في إفريقيا وغير ذلك من موضوعات مهمة.

وقال معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية "لطالما كانت دولة الإمارات سباقة في تسهيل عقد الفعاليات الكبرى من مختلف أنحاء العالم بما في ذلك إكسبو 2020 دبي الذي تستضيفه الدولة حاليًا. وقد أسهم النجاح الذي حققته الدولة في تنظيم واستضافة أهم الأنشطة والفعاليات العالمية في كسب ثقة أسبوع النفط الأفريقي الذي يشكل أهمية استراتيجية بالنسبة لقطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف سيسهم تنظيم هذا الحدث الكبير في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات والدول الأفريقية إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط ككل وإنني على ثقة أن أسبوع النفط الأفريقي سيسهم في دفع عجلة النمو والحفاظ على مسيرة التطور." ومن جانبه قال نيكولاس تيراز رئيس قطاع الاستكشاف والإنتاج وعضو اللجنة التنفيذية في شركة توتال للطاقة وأحد المتحدثين خلال فعاليات الأسبوع: "باعتبارها إحدى أكبر منتجي النفط في إفريقيا والعالم تدرك "توتال للطاقة" أهمية دورها في أسبوع النفط الأفريقي ".

وقال كويدو بروسكو مدير عام الاستكشاف والإنتاج في شركة "إيني": "بصفتنا شركة عالمية للنفط والغاز ولدينا محفظة استثمارية متنوعة في قارة إفريقيا فإننا نتطلع إلى المشاركة في "أسبوع النفط الأفريقي" وسيسهم المكان الاستراتيجي الذي يعقد فيه الحدث هذا العام في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية للطاقة في جميع أنحاء إفريقيا ".

وقال بول سنكلير نائب رئيس الطاقة ومدير العلاقات الحكومية في أسبوع النفط الإفريقي: "تنطلق غدًا فعاليات أسبوع النفط الإفريقي بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة والشركات والعارضين والحضور. كما تشهد فعاليات الأسبوع مشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين والتنفيذيين حيث يهدف المؤتمر إلى تحفيز الحوار وتعزيز فرص الأعمال فهدفنا هو تأكيد دور الفعالية في سد الفجوة بين قطاع الطاقة في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط".