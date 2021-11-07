ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين إلى 3.218 تريليون دولار

الاقتصاد
بوابة الفجر
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ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى 3.218 تريليون دولار بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة قدرها 17 مليار دولار عن الشهر السابق، مدفوعة بالتأثير المشترك للعملات والتغيرات في أسعار الأصول.

و قال مسؤول كبير في هيئة الرقابة على النقد الأجنبي في الصين اليوم إن هذا الرقم يعد أعلى من القيمة التي توقعها استطلاع أجرته رويترز للمحللين في وقت سابق وبلغت 3.197 تريليون دولار.

و قالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في الصين /SAFE/ إن حجم الإحتياط ارتفع بنسبة 0.53 في المائة مقارنة بنهاية سبتمبر الماضي مسجلا أول زيادة منذ يوليو.

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