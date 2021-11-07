الغرف التجارية لـ المواطنين: "لما تلاقوا سلعة غالية.. متشتروش"

قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الخارجية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك موجة من الغلاء مسيطرة على العالم كله، لافتا إلى أنه تم رصد ارتفاع في أسعار الدواجن والبيض بمصر منذ نحو شهر، وعلى الفور تم التنسيق بين الأجهزة المعنية لضبط الأسعار.

وأشار "بشاي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الأحد، إلى أن الحكومة قدمت دعما لأسعار اللحوم والدواجن والبيض، معلقا: "في زيادة في المعدل المسموح"، لافتا إلى أن مصر تمتلك احتياطي كافي من مخزون السلع ولا داعي للقلق.

وناشد المواطنين عندما يرصدوا ارتفاعا غير مبرر في سعر سلعة "ميشتروش"، حتى “لا نعطي فرصة للتجار لرفع سعر السلعة بشكل أكبر”، مشيرا إلى أن التاجر لن يرفع سعر السلع إذا وجد المواطن يشتري قدر احتياجاته.