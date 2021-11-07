ليال عبود تعود إلى بيروت وحفل مميز داخل كاريزما

الفجر الفني
ليال عبود
ليال عبود
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أحيت مساء أمس الفنانة ليال عبود، حفلا ساهرا داخل مطعم كاريزما في بيروت، حضره المئات من متعطشي الطرب والفن والرقص، كما وحضر عدد كبير من الفانز الذين التقطوا معها أجمل الصور ومقاطع الفيديو.

على المسرح قالت عبّود إنها تتمنى أن يبقى لبنان كما هو وبيروت هي عروس الشرق هما حصل. 

 اغان قديمة وجديدة قدّمتها عبود على المسرح كما واعتلى السيد سعيد مدير وصاحب المطعم المسرح مقدما باقة من الورود للفنانة ليال عبود تحية احترام وحب كبير لفنها الجميل. 

عبود صرحت إنه ا في صدد السفر إلى دبي وابو ظبي لاحياء عدد من الحفلات وليلة رأس السنة ستكون في بيروت ست الدنيا، كما وإنه ا في صدد طرح أغنية خاصة للعيد مع الشاعر الكبير ميشال جحا.

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