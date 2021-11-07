تصل لـ2000 جنيه.. ننشر ضوابط الحصول على طلب إعانة من وزارة الأوقاف

يبحث الكثير من المواطنين عن ضوابط الحصول على طلب إعانة من وزارة الأوقاف، خاصة من لا يملكون وظيفة أو ليس لهم عائل وهو ما دفع الوزارة لتقديم إعانات لعدد من الفئات لمساعدتهم على أعباء الحياة.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور التالية، ضوابط الحصول على طلب إعانة من وزارة الأوقاف والمستندات المطلوبة والشروط التي يجب توافرها للحصول على الخدمة، وفقا للموقع الرسمي لدليل الخدمات العامة، وهي على النحو التالي:-

قيمة الإعانات من وزارة الأوقاف



تقدم الأوقاف 5 إعانات نقدية تصل قيمتها إلى 2000 جنيه شهريا للفئات المستحقة وفقا لما يلي:

- إعانة زواج اليتيمات الفقيرات: 1500 جنيه.

- الإعانة الشهرية للطلاب الأولى بالرعاية: 200 جنيه شهريًا.

- إعانة زواج الفقيرات: 1500 جنيه.

- إعانة الوفاة للعاملين بالوزارة: 2000 جنيه.

- إعانة مساعدة الفقراء والمساكين والمرضى والأرامل والمطلقات وكبار السن للأكثر احتياجًا: 400 جنيه تصرف كل 3 أشهر.

شروط الحصول على إعانات وزارة الأوقاف



الحالات الآتية: المرض، الأرامل والمطلقات ذوات الأبناء، زواج الفتيات للمرة الأولى للأهالي، دفن الموتى من فقراء المسلمين، طلبة الجامعات والمعاهد العليا، فقراء المسلمين، زواج العامل أو العاملة بالوزارة أو من يعول من بناته للمرة الأولى.

المستندات المطلوبة للحصول على إعانة من وزارة الأوقاف



* طلب إعانة مريض

1- تقرير طبي موقع ومختوم من أي مستشفى حكومي «لا بد أن يكون التقرير حديث».

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- مفردات مرتب.

4- طلب من الإدارة عليه تاريخ التعيين موجه لإدارة البر.

* طلب إعانة زوج، أرملة، أو مطلقة

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- وثيقة الزواج - الطلاق - شهادة الوفاة.

3- بيان بعدم وجود حيازة أو مباني.

4- بحث اجتماعي صادر من إدارة الشؤون الاجتماعية.

5- للأرملة: بيان لشهادات الميلاد للأبناء.