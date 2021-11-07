وزير الزراعة يشدد على الانتهاء من منظومة الكارت الذكي وصرف الأسمدة ومنع التعديات على الأراضي

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.


وخلال الاجتماع قال القصير أن المزارعين الذين استلموا الكارت الذكي يقومون بصرف الأسمدة دون أدنى مشاكل كذلك الذين قاموا بتسليم استمارة الكارت للجمعية ويجب تسليمهم الكارت خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع البنك الزراعي أما الذين لم يقوموا بتسليم الاستمارات أو لديهم مشاكل في استخراج الكارت من حقهم صرف 50% من حصة الأسمدة قبل بداية موسم الزراعة ولحين إنهاء إجراءات استخراج الكارت خلال اسبوعين وذلك منعا لتكدس الاسمدة في المخازن وايضا القضاء على السوق السوداء.


"القصير" شدد أيضا على متابعة منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة  التهريب والتلاعب بمنتهى الحزم مؤكدا على مسئولية مديري مديريات الزراعة وكذلك الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية في ذلك.


كما شدد وزير الزراعة أيضا على منع التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن وضرورة منع التعديات والازالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأكد على تحرير محاضر المخالفات بالاسم والرقم القومي ووصف المخالفة مشددا على أن الأراضي الزراعية خط احمر ولا تهاون اطلاقا في التعدي عليها ومحاسبة المقصرين في مواجهة التعديات.


حضر الاجتماع د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات والمنسق العام للكارت الذكي والدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لحماية الآراضي والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة

ads
Advertisements

الأكثر قراءة

بعد خماسية الأهلي.. تعديل جديد على الجهاز الفني بالزمالك

هل استحق طارق حامد وزيزو ورمضان صبحي الاستبعاد من منتخب مصر؟.. الأرقام تكشف

قرار عاجل من وزير التعليم لطلاب الصف الخامس الابتدائي

عاجل.. رئيس الحكومة العراقية يأمر بنشر الدبابات في شوارع بغداد

بمشاركة الأهلي.. تعرف على موعد قرعة كأس العالم للأندية في الإمارات

تصريحات نارية من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول أمام وست هام

لابورتا يصدم جماهير برشلونة بهذا التصريح المثير

عاجل.. أوريجي يقلص الفارق لليفربول بالهدف الثاني في شباك وست هام (فيديو)