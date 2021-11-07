وزير الزراعة يشدد على الانتهاء من منظومة الكارت الذكي وصرف الأسمدة ومنع التعديات على الأراضي

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مديري مديريات الزراعة بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



وخلال الاجتماع قال القصير أن المزارعين الذين استلموا الكارت الذكي يقومون بصرف الأسمدة دون أدنى مشاكل كذلك الذين قاموا بتسليم استمارة الكارت للجمعية ويجب تسليمهم الكارت خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع البنك الزراعي أما الذين لم يقوموا بتسليم الاستمارات أو لديهم مشاكل في استخراج الكارت من حقهم صرف 50% من حصة الأسمدة قبل بداية موسم الزراعة ولحين إنهاء إجراءات استخراج الكارت خلال اسبوعين وذلك منعا لتكدس الاسمدة في المخازن وايضا القضاء على السوق السوداء.



"القصير" شدد أيضا على متابعة منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة التهريب والتلاعب بمنتهى الحزم مؤكدا على مسئولية مديري مديريات الزراعة وكذلك الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية في ذلك.



كما شدد وزير الزراعة أيضا على منع التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن وضرورة منع التعديات والازالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأكد على تحرير محاضر المخالفات بالاسم والرقم القومي ووصف المخالفة مشددا على أن الأراضي الزراعية خط احمر ولا تهاون اطلاقا في التعدي عليها ومحاسبة المقصرين في مواجهة التعديات.



حضر الاجتماع د عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور محمد يوسف رئيس الادارة المركزية لشئون المديريات والمنسق العام للكارت الذكي والدكتور أنور عيسى رئيس الادارة المركزية لحماية الآراضي والمستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة