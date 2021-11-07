مهرجان القاهرة السينمائي يكشف الإجراءات الاحترازية التي ستطبق في دورته الـ 43

الفجر الفني
مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي
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كشف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن الإجراءات الاحترازية، التي من المنتظر أن يتم تطبيقها والالتزام بها خلال فعاليات الدورة الـ 43، التي ستنطلق في الفترة من 26 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

 

قالت سارة بسادة، نائب المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشعار الذي سترفعه الدورة الـ 43، هو "التطعيم للجميع"، حيث سيتم تطعيم كل العاملين والمشاركين ضمن المهرجان.

 

ولفتت إلى أن الضيوف الأجانب سيكونون مطالبين أيضَا بتلقي اللقاح، مؤكدة على أنه في حالة ثبوت عدم تلقيهم له، فإنهم سيكونوا مطالبين بعمل تحليل Pcr، كل 72 ساعة، وهو ما ينطبق أيضًا على الجمهور المصري الذي سيتردد على فعاليات الدورة المقبلة.

 

في نفس السياق، كشفت نائب المدير التنفيذي، عن أنه من المقرر أن يكون هناك مركز للتطعيم في دار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن يبدأ العمل به خلال أيام ليكون هناك فترة كافية للتطعيم قبل انطلاق فعاليات المهرجان.

 

فيما أكدت أنه سيكون هناك أكشاك لتسجيل اللقاح، وذلك ليس في دار الأوبرا فقط وإنما في كل الأماكن التي ستستضيف فعاليات المهرجان بما فيهم فندق إقامة الضيوف، ومركز التحرير الثقافي.

 

كما لفتت إلى أن العيادات المتنقلة التابعة للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن صحة المرأة والصحة العامة، ستكون متواجدة أيضًا في كل أماكن فعاليات المهرجان.

 

يشار إلى أن الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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