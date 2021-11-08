لميس الحديدي تعلن انطلاق أكبر مسابقة تلفزيونية لرواد الأعمال في الوطن العربي

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن فتح باب التقديم لأكبر مسابقة تلفزيونية لرواد الأعمال في الوطن العربي، وذلك من خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "on" مساء الأحد.

واعربت "الحديدي" عن سعادتها بإطلاق هذه المسابقة، موضحة: "أخيرا وبعد غياب أنا سعيدة إني أعلن اليوم عن فتح باب التقديم لأكبر مسابقة تلفزيونية في الوطن العربي لرواد الأعمال من أصحاب المشروعات والستارتابس".

وكشفت عن تفاصيل المسابقة التلفزيونية الضخمة، قائلة: "ستتيح المسابقة الفرصة للشباب اللي عندهم مشروعات لسة بتبدأ انهم يعرضوها قدام ملايين المشاهدين، ويدخلوا في منافسة قد تكون صعبة وفيها تحدي، وهيقابلوا فيها لجنة تحكيم مش سهلة.. لكن هيخرجوا من المنافسة دي -سواء كسبوا أو خسروا - وهم بالتأكيد واخدين دَفعة قوية، هاتنقل مشروعهم في حتة تانية.. المسابقة هتكون في شكل حلقه أسبوعيه والجوائز ستكون كبيره وسنعلن عنها لاحقا".

أما عن شروط المسابقة فأوضحتها "الحديدي" كالتالي: "الشركة لازم يكون مقرها في مصر وتكون مصرية بنسبة 51% على الأقل، أن تكون شركتك ماعداش على تأسيسها أكثر من 3 سنين، لازم تكون بدأت بالفعل المشروع على الأرض أو على الأقل عندك منتج تجريبي، وأن يكون المشروع بيقدم فكرة جديدة أو حل لمشكلة أو بيخدم الاقتصاد بأي شكل، واحد على الأقل من المؤسسين الممثلين للمسابقة في البرنامج يكون معاه على الأقل مؤهل متوسط".

أما عن طريقة التقديم للمسابقة، فقالت: “ببساطة هاتدخل على صفحة الفرصة في كلمة أخيرة على فيسبوك.. هتلاقي لينك الاستمارة pin to top، وهكتب اسم مشروعك، والمحافظة اللي فيها مقر المشروع.. وبتحدد نشاط المشروع وممكن هنا تختار اكتر من اختيار لو كان مشروعك بيخدم أكتر من مجال”.