خبيرة تغذية: سمنة الأطفال تؤدي إلى الكثير من المشاكل النفسية (فيديو)

شددت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، على ضرورة تناول كل أنواع الطعام بنسب قليلة معتدلة، وعدم تناول الطعام ليلًا، والابتعاد عن الوجبات السرعية، والنوم مبكرًا، لأن هذا من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على الوزن.

وتابعت "سهيل"، خلال حوارها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الأحد، أن سمنة الأطفال تؤدي إلى الكثير من المشاكل النفسية وقد تعرضه للتنمر، معقبة: "أتمنى أشوف مصر بلا أطفال مصابين بالسمنة".

وأشارت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة وعي الأهالي بخطورة مرض السمنة، معقبة: "في أولياء أمور يحدوثني كثير حول كيفية خفض الوزن، خوفًا من خطورة السمنة وتأثيرها من الناحية الصحية والنفسية للأطفال".