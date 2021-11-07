"إكسبو الشارقة" يستعرض في هولندا مكانة الإمارات الرائدة على خارطة صناعة المعارض العالمية

اختتم مركز إكسبو الشارقة مشاركته في أعمال القمة العالمية لصناعة المعارض التي نظمتها الرابطة العالمية للمعارض التجارية UFI خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر الجاري في مدينة روتردام بهولندا.

واستعرض سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي للمركز رئيس الإتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية عضو مجلس إدارة الإتحاد الدولي لصناعة المعارض "أوفي" خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء الرابطة ومسؤولي الجهات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات.. المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على خارطة صناعة المعارض العالمية والنجاحات التي تحققها على صعيد تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات والمنتديات الإقليمية والدولية من أبرزها إكسبو 2020 دبي والمنتدى الدولي للاتصال الحكومي ومعرض الشارقة الدولي للكتاب والشرق الأوسط للساعات والمجوهرات.

وسلط المدفع الضوء على التجربة النموذجية لإمارة الشارقة في إعادة الإنتعاش لقطاع المعارض من خلال بوابة مركز إكسبو الشارقة الذي حرص على تنبي آليات عمل مبتكرة وتطبيق بروتوكولات وممارسات تنظيمية عالمية.

وبحث المدفع مع عدد من الجهات العالمية المشاركة في الحدث توسيع آفاق التعاون بهدف تطوير خدمات صناعة المعارض والمؤتمرات وأهميتها المتنامية في عصر الأعمال وتطوير الخدمات اللوجستية المصاحبة للمعارض وأساليب تنظيمها وإدارتها.

وأشار المدفع إلى أن مشاركة "إكسبو الشارقة" في القمة العالمية لصناعة المعارض تشكل مجالًا إضافيًا من مجالات التعاون والتنسيق للترويج لقدرات ومقومات قطاع المعارض والمؤتمرات بدولة الإمارات..منوهًا إلى أن الإمارات دخلت بقوة مرحلة جديدة في صناعة المعارض بشكل متواز مع التعافي الذي يشهده الإقتصاد الوطني تطبيقا لرؤية القيادة الرشيدة وخططها ضمن "مشاريع الخمسين" وجملة المبادرات والمحفزات التي أطلقتها وأسهمت في تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي الأمر الذي رسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة لأبرز المعارض والفعاليات العالمية المتخصصة في العديد من القطاعات التجارية والاقتصادية.

وتضمنت فعاليات القمة التي شهدت حضور أعضاء الرابطة ومسؤولي ومدراء الشركات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات من مختلف دول العالم ونخبة من أبرز الخبراء والمختصين عرضًا لواقع صناعة المعارض خلال العام الماضي والتحديات التي واجهتها في ظل تداعيات جائحة /كوفيد-19/ وخطوات العمل الواجب اتخاذها لإعادة الإنتعاش لهذا القطاع حيث شهد الحدث عقد جلسات وورش عمل ناقشت أهمية توفير برامج وحزم دعم حكومية خاصة وضرورة ربط خطط التعافي الإقتصادي بالقطاع واعتباره جزءًا أساسيًا من تلك الخطط إلى جانب تفعيل وتعزيز الإندماجات والشراكات بين الجهات المنظمة للمعارض على المستوى العالمي.

وناقشت القمة أهم المبادرات الداعمة لأعضاء الرابطة العالمية للمعارض التجارية UFI كالترويج وتمثيل ودعم مصالحهم التجارية على مستوى العالم إلى جانب الإعلان عن إقامة فعاليات القمة العالمية لصناعة المعارض لعامي 2022 و2023 في كل من العاصمة العمانية مسقط ومدينة لاس فيجاس الأمريكية.

يشار إلى أن الرابطة العالمية للمعارض التجارية UFI تضم في عضويتها أكثر من 800 منظمة وشركة ومركز لتنظيم المعارض والمؤتمرات تمثل 88 دولة في العالم.