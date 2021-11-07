“المركزي” يعلن القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية



أعلن البنك المركزي المصري، اعتماد مجلس إدارته القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وذلك خلال جلسته المنعق`دة في 26 أكتوبر 2021.

وذكر المركزي - في بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتي في إطار المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي، وذلك بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.

وطالب المركزي من البنوك العاملة في السوق بضرورة الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة باشتراك أي بنك في شبكة المدفوعات اللحظية، خلال فترة أقصاها 6 أشهر.

وأوضح أن القواعد تتطلب تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية; من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهر اعتبارا من تاريخه.

وأشار إلى أن القواعد تهدف إلى تحديد إطار عمل البنوك، وتطبيقات الهاتف المحمول لمقدمي الخدمات على شبكة المدفوعات اللحظية، بما يتيح للعملاء والبنوك القيام بعمليات التحويل اللحظية، من خلال أدوات الدفع الإلكترونية وتقديم الخدمات المصرفية الملائمة لكافة فئات المجتمع.

وحدد المركزي الحد الأقصى لقيمة المعاملة بخمسين ألف جنيه مصري، والحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات بستين ألف جنيه مصري، والحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات بمائتي ألف جنيه مصري، ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى.