 بعد تقدم قوات التيجراي.. هاني رسلان: إثيوبيا على وشك الانهيار

علق الدكتور هاني رسلان، الخبير بالشأن الإفريقي، على تقدم قوات التيجراي جنوبا والتي تبتعد عن أديس أبابا بـ270 كلم فقط، قائلًا: "المرحلة الحالية حرجة للغاية، وقد تنهار الدولة الاثيوبية نفسها، لأن رئيس الوزراء الاثيوبي أبى أحمد متعنت وبرفض أي حلول".

وأضاف "رسلان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الأحد، أن الصراع بين الحكومة الفيدرالية، وقوات إقليم التيجراي بات وشيكًا،ويبدو من المشهد أن الطرف الاضعف سيكون أبي أحمد مدلالًا على دعوته لجموع الاثيوبيين بالخروج بالسلاح في الشوارع دفاعًا عن العاصمة.

ولفت إلى أن ما يقوم به "أبى أحمد"، يدل على ارتباكه وانفصاله عن الواقع كون العاصمة الاثيوبية تقع في قلب إقليم "الاورومو" والمعروف أن جزء منه يقاتل في صفوف جبهة التحرير بإقليم التيجراي.

وطالبت جبهة تحرير تيجراي الأثيوبية المناهضة للحكومة برحيل رئيس وزراء أثيوبيا، قائلة: "إذا لم يرحل آبي أحمد فسنتقدم إلى العاصمة أديس أبابا"، وأضافت الجبهة "لن يكون هناك "حمام دم إذا دخلنا أديس أبابا"، ولفتت إلى أنها تواصل الزحف نحو العاصمة، قائلة: "نتقدم جنوبا ونبتعد عن أديس أبابا بـ270 كلم فقط"