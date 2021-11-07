استشاري نفسي تكشف طرق تعديل السلوك السلبي لدى الأطفال (فيديو)

قالت الدكتورة ماري جرجس، الحاصلة على الدكتوراه في الصحة النفسية والتربية الخاصة من جامعة ليدز بإنجلترا، إن تعديل سلوك الطفل مهما كان بسيطًا يحتاج لطريقة صحيحة كي يؤتي ثماره، فبالرغم من محاولة الآباء تغيير سلوك سلبي ما إلا أن التغيير الفعلي على أرض الواقع ليس سهلًا، لذا فهناك قواعد وأسس لتعديل سلوك الطفل.

وأضافت "جرجس"، خلال لقائها مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج "العيادة"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الأحد، أن تحديد السلوك الخاطئ وفقًا لسن الطفل، إذ تختلف بعض السلوكيات من مرحلة عمرية لأخرى عند تحديد السلوك الخاطئ بالنسبة لسن الطفل تقومين بالتركيز عليه وتحديد أسبابه، في حال قام طفلكِ بأكثر من سلوك خاطئ ننصحكِ بترتيبها حسب الأولوية.

وتابعت: "يجب أن يفهم طفلكِ ما الخطأ في سلوكه، لذا قومي بمحاورته والتحدث معه وتوضيح المشكلة، يجب أن تتأكدي من فهم طفلكِ للموضوع بشكل واضح ومدى تأثيره عليه وعلى المحيطين به، فالحوار هو أحد طرق التعامل مع الطفل المشاغب.

وأكملت: "عادةً ما يقوم الطفل بالاستمرار في سلوك معين عند مكافأته عليه، ويبتعد عنه في حال تجاهله لذا يجب اتخاذ إجراء محدد ومباشر اتجاه سلوك طفلك، فعند قبول الوالدين لسلوكه في موقف ورفض السلوك نفسه في موقف آخر، فأن ذلك يعرض الطفل للارتباك والتشويش".



