غرفة مواد البناء تكشف مفاجأة عن ارتفاع أسعار العقار (فيديو)

قال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إنه لا يرى أن سبب زيادة أسعار العقارات في مصر يرجع إلى ارتفاع أسعار مواد البناء فقط، حيث أن الزيادات الأخيرة في العقارات ليست بسبب ارتفاع سعر الحديد.

وأشار "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن ارتفاع أسعار الفحم والغاز يزيد من أعباء مصانع الأسمنت، حيث أن كل 100 جنيه زيادة في أسعار الأسمنت تزيد 1.75% في سعر الوحدات السكنية النصف تشطيب.

وأضاف أنه لا يوجد زيادات في أسعار المواد العازلة، والمواد الصحية، والطوب، والزجاج، معربا عن رفضه الربط بين ارتفاع أسعار العقار بارتفاع أسعار مواد البناء، حيث قد يرجع ارتفاع سعر العقار لزيادة الطلب عليه، متوقعا أن زيادة مواد البناء قد تسفر عن زيادة قدرها 7% في سعر العقار الفترة المقبلة.