"صحة النواب": الرئيس السيسي قضى على وصمة مصر بفيروس سي

قال النائب محمد الوحش، أستاذ الكبد ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مصر كانت من أعلى الدول في نسب الإصابة بالفيروس، وموصومة بأن شعبها يعاني من فيروس سي، ولم يكن هناك منزل واحد ليس فيه مريض فيروس سي، مما أثر على حالة الاقتصاد المصري بسبب الحظر على العمالة المصرية في منتصف التسعينيات، معقبا: " قصة فيروس سي كانت تدمي القلوب".

وأضاف محمد الوحش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن جهود الرئيس السيسي كانت سببا في القضاء على فيروس سي، موضحا أن أول قرار للقيادة السياسية في صندوق تحيا مصر هو التعامل مباشرة مع فيروس سي مهما بلغت التكلفة وتم رصد 400 مليون جنيه من أجل ذلك، وبعدها تم رصد 700 مليون جنيه.

وتابع أنه في السابق كان الشاب الذي يتقدم للتجنيد وتثبت إصابته بفيروس سي يحصل على إعفاء من الخدمة أما الآن فيتم علاجه إلزاميا على نفقة الدولة، مضيفا أن مركز الأقصر لعلاج فيروس سي نموذج مشرف.

واستطرد أستاذ الكبد ووكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر أصبحت رائدة في تصدير الأفكار وعمل الإحصائيات وحازت على إشادات دولية بعد القضاء على فيروس سي، وإلغاء قوائم الانتظار وتلقى العلاج خلال أسبوع من التسجيل بالمجان، موضحا أنه تم توجيه الشكر للرئيس السيسي في 2019 بمؤتمر المغرب.

وأكمل أنه تم علاج 8 ملايين مريض من فيروس سي وإجراء مسح لـ 40 مليونا، موضحا أن مصر قطعت شوطا كبيرا في القضاء على فيروس سي.