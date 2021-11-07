استشاري نفسي: شخصية الطفل تتشكل من عمر 6 أشهر

قالت الدكتورة ماري جرجس، الحاصلة على الدكتوراه في الصحة النفسية والتربية الخاصة من جامعة ليدز بإنجلترا، إن مرحلة الطفولة المبكرة التي تشكل شخصية تعديل السلوك تبدأ من سن 6 أشهر وليس سنتين خاصة من أول ما تبدأ العمليات العقلية تنمو لدية مثل الانتباه والإدراك والذاكرة والتذكر والذكاء، وعندما تنمو هذه الحواس يبدأ الطفل ينضج ويستوعب كل حركة للأب والأم حوله.

وأضافت "جرجس"، خلال لقائها مع الإعلامية شاهيناز جاويش، ببرنامج "العيادة"، المذاع على قناة "الحياة"، اليوم الأحد، أنه لا بد من الإدراك الكافي لكل حركة وكل فعل للأب والأم تفعله بجانب الطفل خلال أول 6 أشهر من نمو الطفل، مشيرة إلى أن الأم لو انفعلت على الطفل بشكل صعب ينعكس على الطفل على وجهه ويغضب ويبكي طويلا من تلك العملية للأم.

وتابعت: "الطفل يستوعب كل الحركات للأم والأب وجميع الحركات والبكاء في تلك السن"، مشيرة إلى أن الحب والاحتواء والاهتمام ثلاث أشياء الأهم في تلك المرحلة من حياة الطفل؛ حيث أن التكاتف بين الأب والأم في هذه المرحلة مهم جدا للطفل؛ خاصة الصراعات الزوجية يجب ألا تتم أمام الأطفال في المرحلة المبكرة لهم.