رويترز: إصابات كورونا عالميا تقترب من 250 مليونا

أفاد تحليل لوكالة "رويترز"، بأن حصيلة الإصابات بكورونا في العالم اقتربت من 250 مليون حالة، وسط تراجع في إصابات "دلتا" واستئناف المزيد من التجارة والسياحة.

وبحسب تحليل وكالة رويترز، "تراجع متوسط الإصابات اليومية 36% خلال الأشهر الثلاثة الماضية".

ولفت تحليل وكالة رويترز، إلى أنه "على الرغم من تباطؤ الانتشار ما زال الفيروس يصيب 50 مليون نسمة كل 90 يوما بسبب سلالة "دلتا" شديدة العدوى، فيما استغرق ذلك عاما لتسجيل أول 50 مليون إصابة".

وقد أصبحت بريطانيا الخميس الماضي، أول دولة في العالم توافق على أقراص مضادة لكورونا قد تغير من قواعد اللعبة طورتها شركة "ميرك وريدغباك" للعلاج الحيوي تسمى "مولنوبيرافير".