نقيب المهندسين وهيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى فى زيارة تفقدية لنقابة المهندسين بالإسكندرية

أجرى المهندس هاني ضاحي، نقيب مهندسي مصر، وأعضاء هيئة مكتب النقابة العامة وأعضاء المجلس الأعلى مدينة المهندسين ببرج العرب، زيارة ميدانية للوقوف على آخر مستجدات التطوير على كافة مرافقها وما طرأ على المدينة خلال العمل منذ 2018، وكذلك الاستماع لآراء المهندسين من قاطني المدينة، وذلك في حوار راقي لتكون نموذج سكني ذو طابع خاص ليليق بالمهندسين بعد تفقد كافة المرافق والرصف والطرق والتشجير والأمن والخدمات العامة.

وأشاد نقيب المهندسين، بالتطوير في مدينة المهندسين في برج العرب لما شاهده من تطور وتوفير خدمات للمهندسين بالمدينة من أعمال إنارة ورصف وتشجير والاهتمام بالمنظومة الأمنية مطالبا بالمزيد من التطوير لإرضاء المهندسين.

وأضاف أن مشروع مدينة المهندسين في برج العرب الذي بدأ عام 2005 من المشروعات الرائدة فى المدينة، مؤكدا أن الأهم حاليا هو الحفاظ على هذا الصرح وذلك من خلال الإدارة المنظمة والصيانة المستمرة والتوافق بين الملاك وتشكيل اتحاد ملاك وتوكيل أعمال الصيانة للعمارات الشركات المتخصصة ومراجعة دورية للخدمات المقدمة للمهندسين.

ونوه بأن ملف الإسكان هو من أهم الملفات التي تعمل عليها نقابة المهندسين لحل مشاكلها منها مشروع برج العرب الذى كان يعانى من العديد من المشاكل والتي يسعى المجلس الحالي عليها وتم حل العديد من المشاكل منها مشروع 6 أكتوبر.

كما أكد نقيب المهندسين أن زيارته وحديثه مع المهندسين خلال الزيارة، ومع وجود العديد من الشائعات على السوشيال ميديا ويجب أن تناقش هذه الموضوعات التي بها أكاذيب والرد عليها بالمستندات والحقائق وزيادة التواصل مع المهندسين والتي بسبب جائحة كورونا كان التواصل من خلال الاجتماعات عبر الإنترنت ولكن حاليا بعد هدوء الأوضاع من الممكن عقد أكثر من لقاء لزيادة التواصل مع المهندسين.

ورحب الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالمهندس هاني ضاحي النقيب العام والوفد المرافق له من أعضاء مجلس النقابة العامة، وقال إن مدينة المهندسين في برج العرب هي من المدن الجديدة الرائدة موجها الشكر والامتنان للدكتور سعد الخوالقه رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية رحمه الله صاحب فكرة إنشاء المدينة مطالبا بالوقوف دقيقة حداد على روحه وتقديرا لجهوده لخدمة المهندسين.

وأضاف أن تواجد نقيب مهندسي مصر وهيئة المكتب تفتح فرصة لإدارة الحوار ومعرفة ما تم فى المدينة والاستماع إلى آرائهم موضحا أن أهداف مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية إنهاء ملف مدينه المهندسين العالق خاصة أنه كان تحدى كبير واهم الملفات منذ تولى المجلس فى عام 2018 وتم اتخاذ خطوات فى إجراءات واضحه حتى تصل إلى مرحلة إنهاء العقود النهائية وإشهار اتحاد الشاغلين وتشكيل مجلس الأمناء والتي ستخرج للنور خلال الفترة القادمة، وإنهاء أزمة الشركات فى المدينة، مؤكدا أنه تم إنهاء كافة الأزمات الخاصة بالرصف والطرق والتليفونات والغاز ونحمد الله على هذا.



بينما أوضح المهندس الاستشاري السيد حسن، رئيس لجنة الإسكان بنقابة المهندسين بالإسكندرية وعضو مجلس نقابة المهندسين والمشرف علي مدينة المهندسين، أن المدينة تشمل ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى تشمل 698 وحدة، والمرحلة الثانية 703 وحده سكنية، المرحلة الثالثة 323 وحدة بإجمالي 1724 وحدة و91 فيلا.

وأكد أن التطوير شمل وصول كافة الخدمات الأساسية للوحدات من غاز وكهرباء ومياه وتليفون وتم تغيير شركة الأمن المسئولة عن تأمين المدينة بالكامل، وإنهاء أعمال التشجير لتوفير بيئة مناسبة المهندسين وأسرهم.

وفي النهاية استمع المهندس هاني ضاحي لآراء ومقترحات المهندسين في مدينة برج العرب ومتطلباتهم بضرورة وضع سور لزيادة تأمين المدينة بالكامل كما ناقشوا ملف التنازلات الخاصة بالوحدات والمبالغ المالية المحصلة بالإضافة إلى البدء فى إنشاء المول والنادي الرياضي لخدمة قاطني الوحدات.

وشارك في الجولة المهندس حسن عبدالعليم أمين عام النقابة، والمهندس محمد ناصر أمين صندوق النقابة والمهندسة زينب عفيفي أمين مساعد النقابة والمهندس هشام أبو سنه رئيس نقابة القاهرة، المهندس حمدي الخولي رئيس نقابة البحيرة، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى ورؤساء الشعب.

وكان في استقبال الوفد الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة الإسكندرية، وأعضاء مجلس نقابة الإسكندرية.

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