ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة اليوم.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين الموافق 8-11-2021، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة لتسجل القاهرة 29، بينما سجلت العظمى أمس 28 درجة، وفقا لبيان الأرصاد الجوية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أنه يشهد اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، مؤكدة أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.



تفاصيل حالة الطقس خلال ساعات الليل

وعن حالة الطقس ليلا، توقعت الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.



تفاصيل حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين، تشهد البلد شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين العظمى والصغرى إليكم التالي:

درجات الحرارة اليوم في القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة اليوم في الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة اليوم في مطروح العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة

درجات الحرارة اليوم في سوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة

درجات الحرارة اليوم في قنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة

درجات الحرارة اليوم في أسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة