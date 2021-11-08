ترقبوا| الأرض على موعد مع آخر خسوف جزئي للقمر في 2021.. وهذه أهم التفاصيل

لعشاق الظواهر الفلكية، ننشر لكم في النقاط التالية، تفصيل آخر خسوف جزئي للقمر، في 2021، حيث أنعلى موعد مع آخر خسوف جزئي للقمر في 2021، وعن التفاصيل طلع على ما يلي:

موعد آخر الخسوفات الجزئية للقمر في 2021

من المقرر، أن يوافق آخر خسوف جزئي للقمر يوم الجمعة الموافق 19 من نوفمبر لعام 2021 م، ويعتبر هذا هو آحر خسوف ستشهده الكرة الأرضية هذ العام.



ومن المؤكد أن هذا الخسوف سيكون آخر الخسوفات القمرية في 2021، وهذا الخسوف يتفق توقيت وسطه مع توقيت بدر شهر ربيع الآخر لعام 1443 هجريا



تفاصيل ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر

الخسوف الجزئي للقمر ظل الأرض 97 % تقريبا من سطح القمر، كما يمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه.



أماكن يمكنها رؤية ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر

يمكن رؤية الخسوف الجزئي للقمر في ( شمال أوربا - شرق أسيا - قارة أستراليا - الأمريكتين - المحيط الباسفيكي".



ويمكن رؤيته أيضا هذا الخسوف في المحيط الأطلنطي - المحيط الهندي - القارة القطبية الشمالية.



المدة التي تستغرقها ظاهرة الخسوف الجزئي للقمر

تستغرق جميع مراحل الخسوف منذ بدايته وحتى نهايته مدة قدرها ست ساعات ودقيقتين تقريبا، كما يستغرق الخسوف من بداية الخسوف الجزئي الأول حتى نهاية الخسوف الجزئي الثاني مدة قدرها ثلاث ساعات وثمان وعشرون دقيقة تقريبا



هل يمكن رؤية الخسوف الجزئي للقمر 2021 في مصر؟

لا يمكن رؤيته هذا الخسوف في مصر، كما أنه من المعروف أن الكسوفات الشمسية والخسوفات القمرية تستخدم كضوابط للتقويم الهجرى



موعد الخسوف الجزئي التالي

من المؤكد ان الخسوف الجزئي التالي سيكون في 28 أكتوبر 2023 م، حيث يمكن الاستفادة من ظاهرتي الكسوف الشمسي والخسوف القمري للتاكد من بدايات ونهايات الأشهر القمرية أو الهجرية



معلومات حول الكسوف والخسوف

- يحدث الكسوف الشمسي في وضع الاقتران أو الاجتماع

- حدوث الكسوف الشمسي يشير بقرب ولادة الهلال الجديد ويعتبر مركز الكسوف هو موعد ميلاد القمر الجديد.

- يحدث الخسوف القمري في وضع التقابل أي في منتصف الشهر القمري عندما يكون القمر بدرا.