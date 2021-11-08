كل ما تريد معرفته حول مزايا الكارت الموحد الذكي لاستقلال وسائل النقل الجماعي

ننشر لكم في السطور التالية كل ما تريدون معرفته حول مزايا الكارت الموحد الذكي لاستقلال وسائل النقل الجماعي، حيث أعلنت وزارة لنقل أنه سيتم استخدامه قريبا، بعد استخراج أول كارت باسم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر ومعرض النقل الذكي.

وأكدت وزارة النقل أنه سيتم استخدامه قريبا في استقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي، ومن هنا تستعرض بوابة “الفجر” الإلكترونية كل ما تريد ون معرفته حول مزايا الكارت الموحد الذكي لاستقلال وسائل النقل الجماعي:

مزايا الكارت الموحد الذكي

1ـ الكارت الموحد الذكي سيكون شبيه بالكارت الذكي المستخدم حاليا في استقلال خطوط مترو الأنفاق.

2ـ الكارت الموحد الذكي سيتيح استقلال السكة الحديد والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي.

3ـ الكارت الموحد الذكي لن يكون الراكب في حاجة لاستخراج كارت مختلف خاص بكل وسيلة نقل جماعي.

4ـ الكارت الموحد الذكي سيكون بديلا للتذاكر الورقية.

5ـ الكارت الموحد الذكي في مرحلته الأولى سيتم العمل به مع استمرار التذاكر الورقية.

6ـ الكارت الموحد الذكي سيكون أمام الركاب للاختيار بينه وبين التذاكر الورقية.

7ـ إضافة الأتوبيسات الحديثة والترددية للعمل ضمن منظومة الكارت الموحد الذكي.

8ـ الكارت لموحد الذكي يستهدف راحة المواطنين بدلا من لوقوف بالطوبير لانتظار لتذكر لورقية.

9ـ تطبيق الكارت الموحد الذكي سيلغى التذاكر والكروت الذكية المستخدمة حاليا في بعض وسائل المواصلات تدريجيا.

10ـ من المنتظر تطبيق الكارت الموحد الذكي مع بداية تشغيل مشروع القطار الكهربائي (عدلي منصور ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر).