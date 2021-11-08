حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم الإثنين 8-11-2021 في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم الإثنين 8-11-2021 في مصر

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

15.68 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

15.64 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.