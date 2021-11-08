ترتيب الدوري الإسباني والهدافين قبل مباريات الجولة الرابعة عشر

الفجر الرياضي
الدوري الاسباني
الدوري الاسباني
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أسدل الستار على منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بتربع ريال سوسيداد على عرش ترتيب الليجا.


وشهدت الجولة الماضية، تربع ريال سوسيداد على صدارة جدول ترتيب الليجا بفارق نقطة عن ريال مدريد، عقب التفرق على مضيفه فريق أوساسونا بهدفين دون مقابل، في المباراة التى أقيمت على ملعب "آل سادار"، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر.


وعلى الجانب الآخر، حقق الفريق الملكي فوزًا ثمينًا على رايو فاليكانو بنتيجة 2-1 مساء السبت في نفس الجولة.


ولا تزال هناك مباراة مؤجلة لفريق ريال مدريد أمام نظيره أتلتيك بيلباو، ستقام في شهر ديسمبر المقبل.


وإليكم ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-


1- ريال سوسييداد 25 نقطة
2- ريال مدريد 27 نقطة
3- أشبيلية 27 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 23 نقطة
5- ريال بيتيس 21 نقطة
6- رايو فالكيانو 20 نقطة
7- أوساسونا 19 نقطة
8- أتلتيك بيلباو 18 نقطة
9- برشولنة 17 نقطة
10- إسبانيول 17 نقطة
11- فالنسيا 16 نقطة
12- ريال مايوركا 14 نقطة
13- ديبرتيفو الأفيس 13 نقطة
14- فياريال 12 نقطة
15- سيلتا فيجو 12 نقطة
16- قاديش 12 نقطة
17- غرناطة 11 نقطة
18- إلتشي 10 نقاط
19- خيتافي 6 نقاط
20- ليفانتي 6 نقاط


بينما جاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-


1– كريم بنزيما 10 أهداف.
2 – فينيسيوس جونيور – 7 أهداف.
3 – راؤول دي توماس – 7 أهداف.
4 –لويس سواريز – 6 أهداف.
5– ميكيل أويارزابال – 6 أهداف
6 –ممفيس ديباي – 6 أهداف.
7 – ياجو أسباس – 5 أهداف
8– أرنوت جروينفيلد – 5 أهداف.
9- راداميل فالكاو – 5 أهداف.
10 – خوسيلو – 5 أهداف.
 

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