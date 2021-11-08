التفاصيل الكاملة حول انفصال منة عرفة ومحمود المهدي

تصدر اسم الفنانة لشابة منة عرفة تريند جوجل في الساعات الماضية، بعد إعلانها خبر إنفصالها عن محمود المهدي، بعد ارتباطهما عدة آشهر.

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي.. تعليق منة عرفة

أعلنت الفنانة منة عرفة انفصالها عن محمود المهدي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، خلال خاصة الاستوري، قائلة: “كل شئ قسمة ونصيب.. تم الانفصال وربنا يوفق الجميع”.

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي.. تعليق محمود المهدي

وعلق الفنان الشاب محمود المهدي، على انفصاله عن الفنانة منة عرفة قائلا: "الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كرجل شرقي صعيدي، في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني".

وأضاف: "فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه، بالتوفيق للجميع".

وتابع: “تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب.. وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها”.

وكان قد كتب قبل ساعات من إعلان الانفصال رسميا: “يا حمرا يا قرعة” مصحوبة بصورة لبطيخة، وقام بحذفها.

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي وإلغاء المتابعة

وألغى محمود المهدي، متابعة منة عرفة، عبر موقع انستجرام، رغم احتفاظه بجميع المقاطع المصورة التي تجمعه بها، طوال الفترة الماضية، إذ أنه لم يحذفها، وتستمر منة عرفة على متابعته بجانب احتفاظها بكل المقاطع التي كانت بينهما.