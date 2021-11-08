نائب محافظ قنا: أتمنى تطوير بيئة ريادة الأعمال لزيادة معدل النمو الاقتصادي

قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، إن ريادة الأعمال أحد أوجه الاستثمار الجيدة في طاقات الشباب، وإثراء ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لديهم، من خلال وضع منظومة متكاملة لريادة الأعمال بحيث تصبح ركيزة أساسية لتطبيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى أن يكون المجتمع المصري مجتمعًا مبدعًا ومبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، مثمنًا جهود المحافظة وجامعة جنوب الوادي في وضع استراتيجية فعالة لتدريب الطلاب وشباب الخريجين من أجل خلق فرص عمل حقيقية.

وأضاف "عمر"، أن ريادة الأعمال تهدف إلى خلق أسواق جديدة، وتطوير المزيد من الصناعات خاصة في المناطق الريفية التي لم تستفيد بالتطورات الاقتصادية، بالإضافة إلى التشجيع على تصنيع المواد المحلية في صورة منتجات نهائية سواء للاستهلاك المحلى أو التصدير، واستخدام التكنولوجيا الحديثة على مستوى الصناعات الصغيرة لزيادة الإنتاجية، متمنيًا الاستمرار في تطوير بيئة ريادة الأعمال بجنوب الصعيد عامة، وفى قنا خاصًة، للمساهمة في زيادة معدل النمو الاقتصادي، وتعزيز قطاع المشروعات الناشئة وربطها بالأسواق.

وشارك نائب محافظ قنا، في ورشة عمل حول" خريطة القطاعات الاقتصادية لمحافظتي قنا والأقصر "، والتي تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال بالمحافظتين، والتي نظمتها مؤسسة "إنرووت" للتنمية، وفريق عمل مشروع" مسار"، بالتعاون مع جامعتي جنوب الوادي، والأقصر، بقاعة التراث الحضاري بمكتبة الأقصر العامة، بتمويل من الحكومة الهولندية.

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي، إلى أهمية ريادة الأعمال في تحقيق التنمية المستدامة، وتنمية المهارات وتقديم الأفكار الريادية، من خلال مراكز الجامعة المختلفة وحاضنة الأعمال بالجامعة عن طريق تقديم التدريب والتأهيل اللازم للطلاب لنشر ثقافة ريادة الأعمال، ودعم فكرة العمل الحر بين الشباب، بالإضافة إلى مساندة طلاب الجامعة وخريجيها لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.

السفير الهولندي

وفي نهاية ورشة العمل، أعرب السفير الهولندي، وجميع المشاركين في الورشة، عن سعادتهم بالإقبال الكبير على ريادة الأعمال الذي يشهده صعيد مصر، خاصة بين النساء، كذلك تم عرض فيلم تسجيلي عن مشروع مسار وأهميته في صعيد مصر، والنتائج المستخلصة من هذا المشروع، بالإضافة إلى عمل حلقة نقاشية مع كافة الأطراف المشاركة في الورشة عن أبرز التحديات التي تواجه ريادة الأعمال في الصعيد، وأهم فرص الاستثمار والمشروعات الناشئة الجديدة، كذلك طرق خلق فرص عمل لائقة للشباب.

جاء ذلك بحضور كل من السفير هان موريتس شابفيلد سفير هولندا في مصر، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدي محمد على نائب رئيس جامعة أسوان، والدكتورة هبة النشرتي، المدير التنفيذي لوحدة تنمية الصعيد بهيئة التنمية الصناعية، والدكتورة غادة خليل مدير المكتب الفني لوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030، والدكتور هاني السلامونى رئيس قطاع المشروعات في مؤسسة إنرووت للتنمية، وعبد الرحمن خالد منسق مشروع مسار في جنوب الصعيد، وعدد من رجال الأعمال، وخبراء التنمية الصناعية في صعيد مصر.