انخفاض الحرارة وسحب ممطرة.. حالة الطقس في السعودية اليوم

حالة الطقس في السعودية.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 8-11-2021 في السعودية؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة وسماء صحو إلى غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصةً الجنوبية منها.

حالة الطقس في السعودية.. تكون الضباب

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من الخليج العربي كذلك على الاجزاء الساحلية الوسطي والجنوبية من البحر الأحمر.

حالة الطقس في السعودية.. انخفاض درجات الحرارة

كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية. يمتد تأثير هذا الانخفاض برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.