حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسماك اليوم الاثنين 8-11-2021 في سوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم الاثنين 8-11-2021 في سوق العبور

بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) 35

البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 30

بربونى مجمد 25

دنيس 110

جمبرى سويسى جامبو 430

جمبرى سويسى 1 330

جمبرى سويسى 2 230

جمبري 2 مجمد 125

جمبرى سويسى 3 130

بورى 1 (≥ 500 جرام) 45

البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم 35

مازليا - كشر 40

شعور 40

وقار 90

قاروص 90

موزة 35

السردين 30

الكسكمرى 25

سردين مجمد 20

الماكريل مجمد 30

المكرونة سويسى 40

بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 20

بلطى اسوانى 27

فيليه بلطى مجمد 70

قشر البياض 85

قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 85

قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع) 35

قراميط 15

ثعبان السمك 135

المكرونة خليجى 30

بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 24

برانيس اسكندرانى 35

المكرونة مجمد 25

موسى 110

السبيط 140

قرش 35

كابوريا 80

مرجان 1 ≤100 جم 35

مرجان 2˃ 100 جم 25

مرجان مجمد 22