أسعار الأسماك اليوم الاثنين 8-11-2021 في سوق العبور
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الأسماك اليوم الاثنين 8-11-2021 في سوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم الاثنين 8-11-2021 في سوق العبور
بورى 2 (3-4 سمكات /كجم) 35
البربونى 2 ˃30 سمكه / كجم 30
بربونى مجمد 25
دنيس 110
جمبرى سويسى جامبو 430
جمبرى سويسى 1 330
جمبرى سويسى 2 230
جمبري 2 مجمد 125
جمبرى سويسى 3 130
بورى 1 (≥ 500 جرام) 45
البربونى ≤ 1 30سمكه /كجم 35
مازليا - كشر 40
شعور 40
وقار 90
قاروص 90
موزة 35
السردين 30
الكسكمرى 25
سردين مجمد 20
الماكريل مجمد 30
المكرونة سويسى 40
بلطى 2(4-5 سمكات / كجم) 20
بلطى اسوانى 27
فيليه بلطى مجمد 70
قشر البياض 85
قشر بياض بلدى1 (≥ 1كجم) 85
قشر بياض 3 (خليجى-بحيرة ناصر – مزارع) 35
قراميط 15
ثعبان السمك 135
المكرونة خليجى 30
بلطى 1 ) 1-3 سمكه / كجم) 24
برانيس اسكندرانى 35
المكرونة مجمد 25
موسى 110
السبيط 140
قرش 35
كابوريا 80
مرجان 1 ≤100 جم 35
مرجان 2˃ 100 جم 25
مرجان مجمد 22