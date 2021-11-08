حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-11-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-11-2021 في الأسواق

الطماطم / كيلو

5.94 جنيه

البطاطس / كيلو

8.9 جنيه

الثوم البلدي القديم / كيلو

26.7 جنيه

الليمون البلدي / كيلو

11.26 جنيه

البامية / كيلو

19.22 جنيه

ورق العنب البناتي / كيلو

32.69 جنيه

ورق العنب البلدي / كيلو

23.58 جنيه

الملوخية / كيلو

6.51 جنيه

ليمون أضاليا / كيلو

9.67 جنيه

اللفت / كيلو

4.12 جنيه

الكوسة / كيلو

8.05 جنيه

كسبرة (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة

105.11 جنيه

كرنب / واحدة

13.63 جنيه

كرفس (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة

151 جنيه

كرات (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة

92.9 جنيه

القلقاس / كيلو

10.07 جنيه

قرنبيط / واحدة

9.85 جنيه

فلفل رومي / كيلو

7.9 جنيه

فلفل (حامي) / كيلو

7.7 جنيه

الفاصوليا الخضراء / كيلو

11.06 جنيه

شبت (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة

102.96 جنيه

سلق (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة

119.74 جنيه

سبانخ / كيلو

9 جنيه

زيتون / كيلو

22.24 جنيه

خيار صوب / كيلو

6.42 جنيه

خيار بلدي / كيلو

6.51 جنيه

خس (رابطة 8 وحدات) / واحدة

18.89 جنيه

خبيزة / كيلو

6.83 جنيه

جزر اصفر (بعرش) / كيلو

8 جنيه

جزر اصفر / كيلو

8.8 جنيه

جرجير(رابطة 100 حزمة) / 100 رابطة

95.29 جنيه

بنجر (الواحدة) / واحدة

2.34 جنيه

بنجر (كيلو) / كيلو

9.63 جنيه

بقدونس (رابطة100حزمة) / 100 رابطة

103.94 جنيه

البطاطا / كيلو

4.46 جنيه

بصل أخضر (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة

142.63 جنيه

البسلة / كيلو

17.96 جنيه

باذنجان عروس / كيلو

6.12 جنيه

الباذنجان الرومي / كيلو

5.55 جنيه

الباذنجان الأبيض / كيلو

6.24 جنيه

البصل / كيلو

5.11 جنيه