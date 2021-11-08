أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-11-2021 في الأسواق

منوعات
أسعار الخضروات اليوم
أسعار الخضروات اليوم الاثنين
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-11-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-11-2021 في الأسواق

الطماطم / كيلو
5.94 جنيه

البطاطس / كيلو
8.9 جنيه

الثوم البلدي القديم / كيلو
26.7 جنيه

الليمون البلدي / كيلو
11.26 جنيه

البامية / كيلو
19.22 جنيه

ورق العنب البناتي / كيلو
32.69 جنيه

ورق العنب البلدي / كيلو
23.58 جنيه

الملوخية / كيلو
6.51 جنيه

ليمون أضاليا / كيلو
9.67 جنيه

اللفت / كيلو
4.12 جنيه

الكوسة / كيلو
8.05 جنيه

كسبرة (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
105.11 جنيه

كرنب / واحدة
13.63 جنيه

كرفس (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
151 جنيه

كرات (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
92.9 جنيه

القلقاس / كيلو
10.07 جنيه

قرنبيط / واحدة
9.85 جنيه

فلفل رومي / كيلو
7.9 جنيه

فلفل (حامي) / كيلو
7.7 جنيه

الفاصوليا الخضراء / كيلو
11.06 جنيه

شبت (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
102.96 جنيه

سلق (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة

119.74 جنيه

سبانخ / كيلو
9 جنيه

زيتون / كيلو
22.24 جنيه

خيار صوب / كيلو
6.42 جنيه

خيار بلدي / كيلو
6.51 جنيه

خس (رابطة 8 وحدات) / واحدة
18.89 جنيه

خبيزة / كيلو
6.83 جنيه

جزر اصفر (بعرش) / كيلو
8 جنيه

جزر اصفر / كيلو
8.8 جنيه

جرجير(رابطة 100 حزمة) / 100 رابطة
95.29 جنيه

بنجر (الواحدة) / واحدة
2.34 جنيه

بنجر (كيلو) / كيلو
9.63 جنيه

بقدونس (رابطة100حزمة) / 100 رابطة
103.94 جنيه

البطاطا / كيلو
4.46 جنيه

بصل أخضر (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
142.63 جنيه

البسلة / كيلو
17.96 جنيه

باذنجان عروس / كيلو
6.12 جنيه

الباذنجان الرومي / كيلو
5.55 جنيه

الباذنجان الأبيض / كيلو
6.24 جنيه

البصل / كيلو
5.11 جنيه

 

اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضروات أسعار الخضروات اليوم الإثنين أسعار الخضروات العضوية اسعار الخضروات والفاكهة اسعار الخضروات اليوم السبت أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء أسعار الخضروات والفواكه اليوم اسعار الخضروات والفاكهة اليوم اسعار الخضروات اليوم الجمعة اسعار الخضروات اليوم في مصر أسعار الخضروات والفاكهة بمصر اليوم اسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم أسعار الخضروات اليوم الأربعاء أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم اسعار الفاكهة اليوم في مصر 2021 اسعار الفاكهة اليوم أسعار الفاكهة اليوم السبت اسعار الفاكهة اسعار الفاكهة فى سوق 6 اكتوبر اليوم اسعار الفاكهة والخضار اليوم أسعار الفاكهة اليوم مصر اسعار الفاكهة في سوق العبور اسعار الفاكهة اليوم في مصر أسعار الفاكهة اليوم الاربعاء اسعار الفاكهة والخضار اسعار شتلات الفاكهة في مصر 2021 اسعار اطباق الفاكهة
ads
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. طليق منة عرفة يكشف مفاجأة بشأن سبب انفصاله عنها

الرئيس السيسى يوفد مندوبين للتعزية فى وفاة وزير سابق ومستشار

ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين قبل مباريات الجولة الثانية عشر

حملات مكثفة للعثور عليها.. التفاصيل الكاملة لنفوق "عروس البحر"

تشكيل مصر المتوقع ضد أنجولا في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

عاجل.. تشافي يوجه رسالة مؤثرة لنادي حياته

عاجل.. حقيقة هروب كارتيرون عن الزمالك بعد خماسية الأهلي

سحب 3340 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة