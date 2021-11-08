أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-11-2021 في الأسواق
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أسعار الخضروات اليوم الاثنين 8-11-2021 في الأسواق
الطماطم / كيلو
5.94 جنيه
البطاطس / كيلو
8.9 جنيه
الثوم البلدي القديم / كيلو
26.7 جنيه
الليمون البلدي / كيلو
11.26 جنيه
البامية / كيلو
19.22 جنيه
ورق العنب البناتي / كيلو
32.69 جنيه
ورق العنب البلدي / كيلو
23.58 جنيه
الملوخية / كيلو
6.51 جنيه
ليمون أضاليا / كيلو
9.67 جنيه
اللفت / كيلو
4.12 جنيه
الكوسة / كيلو
8.05 جنيه
كسبرة (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
105.11 جنيه
كرنب / واحدة
13.63 جنيه
كرفس (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
151 جنيه
كرات (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
92.9 جنيه
القلقاس / كيلو
10.07 جنيه
قرنبيط / واحدة
9.85 جنيه
فلفل رومي / كيلو
7.9 جنيه
فلفل (حامي) / كيلو
7.7 جنيه
الفاصوليا الخضراء / كيلو
11.06 جنيه
شبت (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
102.96 جنيه
سلق (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
119.74 جنيه
سبانخ / كيلو
9 جنيه
زيتون / كيلو
22.24 جنيه
خيار صوب / كيلو
6.42 جنيه
خيار بلدي / كيلو
6.51 جنيه
خس (رابطة 8 وحدات) / واحدة
18.89 جنيه
خبيزة / كيلو
6.83 جنيه
جزر اصفر (بعرش) / كيلو
8 جنيه
جزر اصفر / كيلو
8.8 جنيه
جرجير(رابطة 100 حزمة) / 100 رابطة
95.29 جنيه
بنجر (الواحدة) / واحدة
2.34 جنيه
بنجر (كيلو) / كيلو
9.63 جنيه
بقدونس (رابطة100حزمة) / 100 رابطة
103.94 جنيه
البطاطا / كيلو
4.46 جنيه
بصل أخضر (رابطة 100 واحدة) / 100 رابطة
142.63 جنيه
البسلة / كيلو
17.96 جنيه
باذنجان عروس / كيلو
6.12 جنيه
الباذنجان الرومي / كيلو
5.55 جنيه
الباذنجان الأبيض / كيلو
6.24 جنيه
البصل / كيلو
5.11 جنيه