وزير الزراعة يعلن فتح الأسواق الصينية أمام الرمان المصري

الاقتصاد
بوابة الفجر
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اعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن فتح السوق الصيني أمام صادرات مصر من الرمان وذلك وفقا لتقرير تلقاه من د احمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصري.

وقال ان الصين تعتبر احد أهم الأسواق التي كان هناك اهتمام بدراستها نظرا لارتفاع كثافتها السكانية وزيادة معدل استيرادها من الخضار والفاكهه المصرية الطازجه كما أن الرمان احد اهم الصادرات الزراعيه المصريه الطازجه والتي يتم تصديرها سنويا بما يزيد عن 100 الف طن سنويا.

وأضاف "القصير" موافقة الصين جاءت بعد مفاوضات فنية وتبادل المعلومات والإجراءات لفترة طويلة واتمام زيارة فنية من خبراء الحجر الزراعي الصيني لمعرفة المنظومه الرقابيه والاجراءات الحجرية التي يفرضها الحجر الزراعي المصري على صادرات الرمان.

ومن ناحيته قال "العطار" ان الصين أحد أكبر المستوردين فى العالم وأنه تم إعداد مذكرة تفاهم تنظم كافة القواعد الحجرية التي سوف يتم التصدير بناءا عليها تمهيدا لتوقيع بين الطرفين  للبدء في التصدير.


والجدير بالذكر أن الصادرات الزراعية المصرية تجاوزت ال 5 مليون طن هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي

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