حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الحديد اليوم الإثنين 8-11-2021 في الاسواق المحلية في مصر.

أسعار الحديد اليوم الإثنين 8-11-2021 في الأسواق

حديد المصريين 15300 جنيه.

حديد عز 15600 جنيه.

حديد العتال 15500 جنيه.

حديد بشاي 15400 جنيه.

حديد المراكبي 15100 جنيه.

حديد سرحان 15100 جنيه.

حديد المعادي 15100 جنيه.

حديد العشري 15100 جنيه.

حديد مصر ستيل 15100 جنيه.

حديد عطية 15100 جنيه.