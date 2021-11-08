حالة الطقس في الإمارات ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حالة الطقس في الإمارات.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 8-11-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات



قال المركز الوطني للأرصاد إنه يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيًا وغائم أحيانًا، مع فرصة سقوط أمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية والجزر، ورطبا ليلًا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مع السحب.

حالة الطقس في الإمارات.. حركة الرياح

وعن حركة الرياح، فتكون جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة الطقس في الإمارات.. الخليج العربي

وعن حالة الطقس في الخليج العربي فيكون الموج خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:33 والمد الثاني عند الساعة 04: 54 الجزر الأول عند الساعة 08: 17 والجزر الثاني عند الساعة 06:54.

حالة الطقس في بحر عمان

أما بحر عمان، فيكون خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:12 والمد الثاني عند 00:55 الجزر الأول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 06:54.

درجات الحرارة ونسب الرطوبة

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: أبوظبي 33 21 70 25 دبي 33 24 70 25 الشارقة 33 23 75 25 عجمان 32 25 75 20 أم القيوين 32 21 75 20 رأس الخيمة 32 22 75 20 الفجيرة 31 25 85 20 العين 31 21 65 25 ليوا 33 19 65 20 الرويس 33 21 75 25 السلع 31 20 75 25 دلما 32 25 85 25 طنب الكبرى 33 24 80 25 طنب الصغرى 33 24 80 25 أبو موسى 34 24 80 25