أمطار رعدية.. اعرف تفاصيل حالة الطقس في الكويت اليوم

حالة الطقس في الكويت.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 8-11-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الكويت نهارا



أعلنت إدارة الأرصاد الجوية في دولة الكويت، عن تفاصيل طقس الإثنين، مشيرة إلى أنه سيكون نهارًا دافئ وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

حالة الطقس في الكويت ليلا

وفي الليل، أكدت إدارة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس مائل للبروده وغائم جزئيا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.