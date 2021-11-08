لطيف ومستقر.. حالة الطقس في البحرين اليوم

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حالة الطقس
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حالة الطقس في  البحرين.. كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الاثنين الموافق 8-11-2021 في  البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدرة الاتصالات والمواصلات.

 

حالة الطقس في البحرين نهارا

أكدت إدرة الاتصالات والمواصلات، أن الطقس سيكون نهارا صافيا وتكون درجة الحرارة العظمى 30°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. 

 

حالة الطقس في البحرين ليلا

وعن حالة الطقس ليلا، اوضحت أنه سيكون الطقس ليلًا صافيًا وتكون درجة الحرارة الصغرى 25°م وهي مشابهة لليلة أمس.

 

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